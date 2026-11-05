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Brian LinssenImago
Jonathan van Haaster
Traduzido por

NEC conquista segunda vitória seguida na Liga Europa após ótimo segundo tempo contra o Omonia Nicosia

NEC Nijmegen x Omonia
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O NEC conquistou nesta quinta-feira sua segunda vitória consecutiva na Liga Europa. Apesar do começo ruim contra o Omonia Nicosia, a equipe do técnico Dick Schreuder venceu o time cipriota por 3 a 1. Após Brian Linssen empatar a partida, Clement Bischof e o próprio Linssen garantiram a vitória. O NEC agora soma sete pontos em quatro jogos e está em excelente posição para chegar, no mínimo, à fase intermediária.

O NEC teve um primeiro tempo bastante ruim. A equipe de Nijmegen encontrou dificuldades diante do Omonia, que conseguiu criar ataques perigosos com frequência. Além disso, perdeu Perr Schuurs por lesão. Willum Willumsson entrou em seu lugar, e Darko Nejasmic recuou uma linha.

Por isso, não foi contra o andamento do jogo que o Omonia abriu o placar na metade do primeiro tempo. Panagiotis Andreou encontrou Loïs Diony, que recebeu tempo e espaço demais da defesa do NEC e mandou a bola no canto oposto, sem chance para o goleiro Gonzalo Crettaz: 0 a 1.

O NEC precisou buscar o empate e teve, de longe, sua melhor chance do primeiro tempo pouco antes da marca de meia hora. Tjaronn Chery passou a bola para Willumsson em velocidade. O cruzamento dele passou por alguns companheiros e chegou a Ayodele Thomas. O ponta de 19 anos concluiu a jogada com um chute no travessão.

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Depois do intervalo, o NEC voltou a começar mal, e foi graças à velocidade de Thomas que o Omonia não ampliou rapidamente para 2 a 0 em um contra-ataque. Menos de um minuto depois, Linssen empatou do outro lado. O veterano cabeceou para trás, junto à primeira trave, após escanteio cobrado por Chery: 1 a 1.

O NEC jogava com muito mais energia do que antes do intervalo e sentiu que podia virar. Schreuder colocou em campo, entre outros, Dusan Tadic, recuperado de lesão, e a escolha se mostrou excelente. O goleiro Thomas Kaminski defendeu parcialmente um chute traiçoeiro do sérvio, mas não teve chance no rebote de Bischoff.

Confiante, a equipe de Nijmegen continuou pressionando e, poucos instantes depois do 2 a 1, chegou ao 3 a 1. Linssen recebeu um ótimo passe de Tadic em velocidade e finalizou com precisão, com a bola entrando após tocar na parte interna da trave. Nos minutos finais, o travessão impediu que Tadic marcasse o quarto gol.

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