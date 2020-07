NBA e futebol vão 'dividir' a DisneyWorld: como é a retomada dos esportes nos EUA

MLS e NBA organizam o retorno dos torneios dentro do ESPN Wide World of Sports, na Disney, em Orlando; veja como será a retomada das ligas

Mesmo com o número de casos do novo coronavírus aumentando novamente nos , a e a NBA estão prestes a retornar. Para evitar que os envolvidos nos torneios sejam contaminados, as duas ligas decidiram retomar suas atividades dentro do ESPN Wide World of Sports, um enorme complexo esportivo dentro do Walt Disney World, em Orlando.

A liga americana de basquete anunciou a decisão primeiro, mas rapidamente foi seguida pela liga de futebol. A ideia é criar uma espécie de bolha para evitar que qualquer pessoa saia ou entre no complexo, em uma tentativa de mitigar os riscos de novas infecções.

Confira como será a retomada das ligas, que vão dividir o complexo esportivo da Disney.

ESPN Wide World of Sports

Welcome to our Wide World of Sports! #ESPNatDisney pic.twitter.com/vYfRvMChUe — ESPN Wide World of Sports (@ESPNWWOS) January 20, 2020

O espaço escolhido para sediar a bolha do retorno dos esportes nos Estados Unidos é um complexo de mais de 250 acres (mais de 1 milhão de metros quadrados), que fica dentro do Walt Disney World.

A estrutura do ESPN Wide World of Sports também é de se invejar e conta com um estádio de beisebol - do Atlanta Brayes, equipe profissional da MLB -, diversos campos de futebol, de golfe, quadras de tênis, pistas de corrida, quadras poliesportivas para vôlei e basquete e pistas de patinação para hóquei.

Regularmente, diversos torneio importantes acontecem no complexo esportivo de Orlando, como por exemplo o Pop Warner Super Bowl - tradicional torneio de futebol americano para crianças e jovens do país. Além disso, cerca de 200 eventos esportivos amadores são realizados todos os anos no local.

A bolha da NBA

22 TEAMS.

8 SEEDING GAMES PER TEAM.

A BATTLE FOR 16 PLAYOFF SPOTS.



It's a #WholeNewGame. How will it all go down? For more details, visit https://t.co/F5DGrhc4Nj pic.twitter.com/pVlryCXZcK — NBA (@NBA) June 29, 2020

Para a retomada da NBA, as 22 franquias com melhor campanha até o momento da paralisação foram convidadas a terminar a temporada regular dentro de uma "bolha" na DisneyWorld. Cada time levará 17 jogadores, que não são obrigados a irem à Orlando. Os atletas ficarão confinados em três hotéis de luxo, com direito a piscina, videogames e visitas ao Animal Kingdom.

Todos os jogadores serão testados uma vez por dia, além de utilizarem um "anel inteligente", que detecta o sintomas da doença em tempo real. Tudo para que a liga consiga terminar, ao menos sua temporada regular, até meados de agosto.

Depois, como já é de costume na NBA, os 16 times melhores classificados - oito de cada conferência -, se enfrentam em sete partidas por confronto. Tudo até sobrar apenas um time vivo, campeão da maior liga de basquete do planeta.

MLS retorna em breve

Outra grande liga que irá voltar na Disney é a Major League Soccer. Com um formato novo, a competição também acontecerá em Orlando, nos domplexos do ESPN Wide World of Sports.

O formato, inspirado na , começa com todos os 26 times da MLS sendo divididos em seis grupos, com três por conferência.

Os 16 melhores classificados irão se classificar para as fases finais. Assim, entra-se num mata-mata até que sobre só um campeão.