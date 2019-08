Navas se despede de Zidane no Real e tem tudo certo com o PSG, diz jornal

Após pedir para sair do Real Madrid, Navas já teria acertado a transferência para o PSG; jogador já se despediu do elenco espanhol e Zidane

Keylor Navas está de saída do para atuar no . O goleiro, que perdeu a titularidade do time comandado por Zinedine Zidane para Thibaut Courtois, já está de malas prontas rumo a Paris, de acordo com o jornal costarriquenho La Nación.

Navas chegou a pedir para sair do Real Madrid, mas ouviu de Zidane há algumas semanas que o francês contava com ele. No entanto, o cenário com Courtois garantido como titular fez Navas tomar outra decisão. O goleiro conversou com Zidane nesta quarta-feira (28) e já se despediu dos jogadores e da comissão técnica da equipe, segundo o diário da . Navas é aguardado em Paris para fazer exames médicos e assinar contrato nesta quinta-feira, acrescenta a publicação.

(Foto: Getty Images)

Conforme a imprensa espanhola revelou recentemente, o PSG ofereceu 17 milhões de euros (cerca de R$78 milhões) aos blancos para contar com Navas no elenco. Apesar de o Real Madrid pedir de início 22 milhões de euros (aproximadamente R$101 milhões), ambas as partes teriam chegado a um acordo para finalizar a transferência.

Destaque da Costa Rica durante a de 2014, no , Navas chegou ao clube espanhol logo após o final do Mundial. Na época, o jogador do despertou interesse de grandes clubes, porém optou por atuar com o Real Madrid, equipe pela qual conquistou três títulos da Liga dos Campeões.