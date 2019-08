Navas pode trocar Real Madrid pelo Milan se Donnarumma for ao PSG

Milan pensa no costarriquenho como primeira opção caso perca seu titular; Lunin e Perin são alternativas

Com o interesse do PSG em Gianluigi Donnarumma, o já começou a busca por um substituto para não ser pego de surpresa. Keylor Navas, reserva atualmente no , é o nome mais falado. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", Navas agrada muito o técnico Marco Giampaolo.

O clube francês ainda precisa decidir se aposta em Alphonse Areola ou se busca um novo goleiro. Os rossoneri pedem por volta de 50 milhões de euros para negociar o jogador de apenas 20 anos.

Caso Donnarumma seja negociado, o Milan ainda tem o experiente Pepe Reina em seu elenco. Uma alternativa não seja possível trazer Navas é tentar o empréstimo de Andriy Lunin. O ucraniano também é jogador do Real Madrid.

Também há a opção de Mattia Perin. Terceira opção da para o gol, atrás de Wojciech Szczęsny e Gianluigi Buffon, Perin não pode jogar até outubro devido a uma lesão. O também tem interesse no italiano.