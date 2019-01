Navas: "No dia que achar que não posso ser titular, vou para casa"

Goleiro do Real Madrid recebeu o Troféu da Comunidade Ibero-Americana do rei Felipe VI

Nesta quinta-feira (10), Keylor Navas, do Real Madrid, recebeu o prêmio Nacional de Esportes 2017 das mãos do Rei Felipe VI. E logo após a cerimônia, o goleiro conversou com a imprensa e falou sobre a sua situação no Santiago Bernabéu.

"No dia em que eu achar que não posso ser titular, vou para casa. Sempre trabalhei para isso, mas há uma pessoa que decide e nós temos de trabalhar e fazer as coisas bem quando é hora de jogar. Não sabemos o que vai acontecer (com a lesão de Courtois), apenas o treinador sabe. Estou 100% disponível para o treinador, temos de estar unidos", disse.

Questionado ainda sobre o seu possível retorno à seleção da Costa Rica, ele foi claro: "estar na seleção é sempre um orgulho para mim. Se me chamarem… lá estarei. São decisões tomadas pelos treinadores. Não estou jogando tanto como queria, mas o meu rendimento tem sido bom", concluiu.