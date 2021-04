Navas, de herói a vilão do PSG no mata-mata da Champions League

O goleiro do Paris, inexpugnável contra o Bayern, falhou no jogo de ida da semifinal contra o Manchester City

Neymar e Kylian Mbappé brilharam na vitória por 3 a 2 sobre o Bayern de Munique, dentro da Alemanha, no duelo de ida das quartas de final desta Champions League, mas boa parte daquele resultado, que no final das contas garantiu os parisienses na semifinal mesmo com a derrota por 1 a 0 na volta, foi graças à exibição espetacular de Keylor Navas no gol. No entanto, vida de goleiro não é fácil e o arqueiro do time francês protagonizou falhas decisivas que ajudaram o Manchester City a vencer o Paris, de virada, por 2 a 1 no duelo de ida das semifinais.

O PSG foi amplamente superior nos 45 minutos iniciais deste primeiro encontro, dentro do Parque dos Príncipes, e abriu o placar através de cabeçada de Marquinhos após escanteio cobrado por Ángel Di María. O time visitante, treinado por Pep Guardiola, começou a mostrar traços de reação antes de descer para o vestiário, e conseguiu mudar o quadro da partida na segunda etapa. Ainda assim, contou com a sorte para balançar as redes parisienses.

O Manchester City chegou ao empate no meio do segundo tempo, com o belga Kevin De Bruyne – escalado como Falso 9 – fazendo um cruzamento da entrada da área que acabou enganando Navas. O goleiro, vitorioso na Champions em sua passagem pelo Real Madrid, ficou indeciso ao imaginar que a esfera poderia sofrer um desvio... esperou até o final e precisou buscar a bola no fundo de suas redes.

A virada se concretizou com menos de dez minutos, com Riyad Mahrez cobrando falta cm força e categoria... mas no canto defendido por Keylor Navas, que pulou mas não conseguiu alcançar a bola – que ‘furou’ a barreira do PSG, fator que diminui a culpa colocada sobre o guardião costarriquenho.

O alívio para o PSG e para o próprio Keylor Navas é que ainda há mais um jogo a ser disputado. Com a sua competência muito bem demonstrada no futebol, Navas já foi herói e vilão... e pode muito bem voltar a ser decisivo para sua equipe. Mas o caminho do PSG para voltar a uma final também passa pelos jogadores de ataque.