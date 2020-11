Náutico x Vitória: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Na parte debaixo da tabela, as equipes se enfrentam na quarta (25); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em disputa da parte debaixo da tabela, o recebe o , na quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Vitória DATA Quarta-feira, 25 de novembro de 2020 LOCAL Estádio dos Aflitos - Cidade, Estado (ou país, siglas) HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Letícia Martins/ECV

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Náutico vive uma situação delicada na Serie B. Os pernambucanos são os primeiros na zona de rebaixamento e tem justamente o Vitória à sua frente. O probelma é que são cinco pontos separando os dois então ,mesmo que vença o "confronto direto", o Timbu não deixa o Z-4 nesta rodada.

Além disso, o Naútico ainda enfreta um jejum de seis jogos sem vencer, a última vez em que o Timbu saiu com a vitória foi em 20 de outubro, contra o Oeste. Desde entao, foram dois empates e qutro derrotas.

Provável escalação do Náutico: Gustavo; Luiz Gustavo (Noazi), Paulo Sérgio, Joécio e Marlon; André, Vinícius Kiss e Marcinho; Róbson (Pimentinha), Roney e Caio Dantas

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Léo, Wallace, Maurício, Rafael Carioca, Guilherme Rend, Matheus Frizzo, Fernando Neto, Thiago Lopes, Léo Ceará e Vico.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 1 Náutico 21 de novembro de 2020 2 x 1 Náutico Série B 17 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Náutico Série B 28 de novembro de 2020 21h (de Brasília) Náutico x Série B 1 de dezembro de 2020 19h15 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 0 Série B 20 de novembro de 2020 Vitória 3 x 0 Série B 12 de novembro de 2020

Próximas partidas