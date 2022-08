Náutico x Vila Nova: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (19), pela 25ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Náutico e Vila Nova entram em campo na noite desta sexta-feira (19), nos Aflitos, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e do Premiere, no pay-per-view.

Na vice-lanterna do campeonato com 21 pontos, o Náutico sabe que precisa vencer para ganhar força na luta para escapar do rebaixamento. Com cinco vitórias, seis empates e treze derrotas, o Timbu caiu para décima nona posição na tabela de classificação.

Do outro lado, o Vila Nova está na lanterna e ocupa a vigésima posição, com 21 pontos marcados (duas vitórias, quinze empates e sete derrotas), igualou a pontuação do Náutico, mas fica atrás por levar desvantagem no número de vitórias.

Prováveis escalações

Possível escalação do Náutico: Bruno Ferreira, Wellington, Maurício e Bruno Bispo, Anilson, Jobson, Richard Franco, Souza e João Lucas; Jean Carlos e Kieza.

Possível escalação do Vila Nova: Tony; Alex Silva, Donato, Alisson Cassiano e Formiga; Ralf, Romário e Arthur Rezende; Diego Tavares, Neto Pessoa e Pablo Dyego.

Desfalques da partida

Náutico:

Djavan, Nascimento, Lucas Paraíba, Léo Passos, Hereda e Bryan: lesionados

Vila Nova:

Georgemy: departamento médico.

Quando é?

JOGO Náutico x Vila Nova DATA Sexta-feira, 19 de agosto de 2022 LOCAL Aflitos, Recife - PE HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Quarto árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo (PE)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 0 Náutico Série B 13 de agosto de 2022 Náutico 2 x 1 CRB Série B 10 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Náutico Série B 26 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília) CSA x Náutico Série B 30 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Vila Nova

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 0 x 0 Vila Nova Série B 9 de agosto de 2022 Vila Nova 0 x 0 Londrina Série B 12 de agosto de 2022

Próximas partidas