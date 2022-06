Náutico x Vasco: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série B 2022

Jogo acontece nesta terça-feira (7), pela 11ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Náutico e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (7), nos Aflitos, a partir das 19h (de Brasília), pela 11ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (para todo o Brasil, exceto PE), na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Náutico x Vasco DATA Terça-feira, 7 de junho de 2022 LOCAL Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Diego Fernando Silva (PE)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Informações da partida

Depois da saída surpreendente de Zé Ricardo, que aceitou proposta do futebol japonês e pediu demissão no domingo (5), o Vasco terá o auxiliar técnico Emílio Faro no comando da equipe, enquanto a diretoria busca um novo treinador.

A equipe carioca vem de empate com o Grêmio sem gols na última rodada, que deixou o time em quarto lugar, com 18 pontos.

Vasco embarca para o Recife para duelo contra o Náutico



👉 https://t.co/DSTXjwIfHB



📸: Daniel Ramalho | #VascoDaGama pic.twitter.com/690ihNqBZY — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 6, 2022

Quintero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será desfalque certo nos Aflitos. Assim, Danilo Boza pode estrear com a camisa vascaína.

Dono da melhor defesa na Série B, - sofreu apenas três gols em 10 jogos disputados - e esta há cinco jogos sem ser vazado.

"Dentro do nosso fundamento defensivo conseguimos o quinto jogo sem ser vazado. Acho que é isso, há um crescimento ali atrás. Desde o começo nossa parte defensiva tem se mostrado muito forte, muito sólida", afirmou o goleiro Thiago Rodrigues.

No ataque, por outro lado, Raniel e Gilberto brigam pela vaga de titular. Artilheiro do time na temporada com nove gols, o camisa 9 não marca há seis jogos e pode retomar a posição nesta terça-feira.

Do outro lado, o Náutico, na nona posição, com 12 pontos, vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos, busca encerrar um tabu. Nos Aflitos, a equipe nunca venceu o Vasco.

Os três triunfos como mandantes foram em outros estádios. O último foi pela Série B de 2016, por 3 a 1, na Arena de Pernambuco.

No retrospecto geral, o Vasco soma sete vitórias, contra três do Timbu, além de nove empates.

Prováveis escalações

Vasco: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Danilo Boza, Anderson Conceição, Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê; Gabriel Pec, Figueiredo e Raniel/Getúlio.

Náutico: Lucas Perri, Victor Ferraz, Carlão, Brunos Bispo e Thássio (João Paulo); Djavan, Ralph e Franco; Jean Carlos, Pedro Vítor e Léo Passos.

Desfalques

Vasco

QUINTERO: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Náutico

KIEZA, JÚNIOR TAVARES: transição física

HEREDA BRYAN: lesionados

Últimos resultados e próximos jogos

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 0 x 0 Náutico Série B 27 de maio de 2022 Brusque 1 x 2 Náutico Série B 4 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x Náutico Série B 10 de junho de 2022 19h (de Brasília) Náutico x Sport Série B 18 de junho de 2022 18h30 (de Brasília)

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 0 Brusque Série B 26 de maio de 2022 Vasco 0 x 0 Grêmio Série B 3 de junho de 2022

Próximas partidas