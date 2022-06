Náutico x Sport Recife: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série B

Partida acontece neste sábado (18), pela 13ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Náutico e Sport Recife fazem clássico pernambucano neste sábado (18), nos Aflitos, às 18h30 (de Brasília), pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada, além de suas respectivas plataformas de streaming (Globoplay e Premiere FC).

Em casa, o Náutico conta com o apoio de sua torcida para vencer o clássico e, assim, sair da zona de rebaixamento. O Timbu é o 17º colocado do campeonato, com 12 pontos marcados. A novidade na equipe deve ser Kieza, que pode iniciar entre os titulares após dois meses, enquanto Wellinton está suspenso.

Já o Sport busca o triunfo para se manter dentro do G-4. O time está em quarto lugar, com 19 pontos marcados. O Leão conta com os retornos de Carlos Eduardo e Pedro Naressi, que cumpriram suspensão, enquanto Denner segue no departamento médico.

Prováveis escalações

Possível escalação do Náutico: Lucas Perri, Victor Ferraz, Carlão, Bruno Bispo, Júnior Tavares, Franco, Rhaldney, Jean Carlos, Robinho, Pedro Vítor e Kieza.

Possível escalação do Sport Recife: Maílson, Ezequiel, Thyere, Sabino, Sander, Fabinho, Bruno Matias, Giovanni, Jaderson, Kayke e Luciano Juba.

Desfalques da partida

Náutico:

Léo Passos: lesionado.

Wellinton: suspenso.

Sport Recife:

Denner: lesionado.

Quando é?

JOGO Náutico x Sport Recife DATA Sábado, 18 de junho de 2022 LOCAL Aflitos, Recife - PE HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Farinha e Daniel Parro (RJ)

Quarto árbitro: Diego de Lima (PE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 2 x 0 Náutico Série B 10 de junho de 2022 Náutico 2 x 3 Vasco Série B 7 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Náutico Série B 26 de junho de 2022 11h (de Brasília) Náutico x Criciúma Série B 29 de junho de 2022 19h (de Brasília)

Sport Recife

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Grêmio Série B 13 de junho de 2022 Bahia 1 x 0 Sport Copa do Nordeste 8 de junho de 2022

Próximas partidas