Náutico x Sport: onde assistir ao vivo, horário e informações pelo Campeonato Pernambucano 2022

Náutico e Sport se enfrentam neste sábado (12), às 16h30 (de Brasília), nos Aflitos, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para PE), na TV aberta, e do SporTV 3, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Sport DATA Sábado, 12 de março de 2022 LOCAL Estádio dos Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo (para PE), na TV aberta, o SporTV 3, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, vão transmitir o jogo deste sábado, nos Aflitos.

MAIS INFORMAÇÕES

Terceiro clássico mais antigo do Brasil, atrás apenas de Botafogo x Fluminense e Grêmio x Internacional, Náutico x Sport vão se enfrentar pela segunda vez na temporada, em jogo atrasado da quinta rodada do Pernambucano.

No último confronto entre as equipes, o Sport venceu por 3 a 2, pela Copa do Nordeste, e ampliou a vantagem sobre o rival no retrospecto geral. Ao todo, são 214 vitórias, contra 186 do Náutico, além de 159 empates.

Para o clássico, o Náutico voltará a contar com a presença da torcida nos Aflitos, com a limitação de três mil pessoas, dentro do plano do Governo do Pernambuco de convivência com a Covid-19.

"Vai ser uma liberação com restrições, já que existe um termo de compromisso. Esse termo libera o estádio para público, mas vai determinar as demandas ainda pendentes e os prazos para elas serem resolvidas", afirmou o vice-presidente de patrimônio do Náutico, Eduardo Carvalho.

Alô Nação! Últimos protocolos feitos. Amanhã receberemos o documento com a liberação para presença de público no Caldeirão.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Náutico

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 3 x 0 Sergipe Copa do Nordeste 6 de março de 2022 Náutico 1 x 0 Caruaru Campeonato Pernambucano 9 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Salgueiro Campeonato Pernambucano 2 de março de 2022 19h (de Brasília) Náutico x Sergipe Copa do Nordeste 6 de março de 2022 18h30 (de Brasília)

Sport

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 3 Sport Copa do Nordeste 5 de março de 2022 Salgueiro 1 x 1 Sport Campeonato Pernambucano 8 de março de 2022

Próximas partidas