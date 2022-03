Náutico x Sport: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Pernambucano 2022

A bola vai rolar para Náutico x Sport neste sábado (12), nos Aflitos, às 16h30 (de Brasília), em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Pernambucano.

O Timbu, na vice-liderança do Estadual, com 16 pontos, chega embalado com três vitórias consecutivas, enquanto o Leão busca os três pontos para avançar às quartas de final.

Em 559 jogos entre as equipes, o Sport registra 214 vitórias, contra 186 do Náutico, além de 159 empates.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, o Náutico deve entrar em campo com a base da equipe que venceu o Salgueiro e Caruaru City.

Djavan e Rhaldney seguem vetados pelo departamento médico por conta de lesões no joelho e na coxa, respectivamente, além de Pedro Vítor.

Já o Sport não sabe se poderá contar com Sander, William Oliveira e Blás Cáceres, enquanto Everton Felipe, que sofreu uma lesão e precisou de cirurgia, é desfalque certo.

Possível escalação do Náutico: Lucas Perri, Hereda, Camutanga, Carlão e Júnior Tavares; Richard Franco, Wagninho e Jean Carlos; Ewandro, Robinho (Amarildo) e Leandro Carvalho.

Possível escalação do Sport: Mailson; Ewerton, Rafael Thyere, Sabino, Lucas Hernandez; Ronaldo, Ítalo, Pedro Naressi; Jaderson, Luciano Juba, Rodrigão.

DESFALQUES

NÁUTICO:

Pedro Vítor, Djavan e Rhaldney: departamento médico

SPORT:

Everton Felipe: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Náutico x Sport será transmitido ao vivo pela Globo (para PE), na TV aberta, pelo SporTV 3, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.