Náutico x Sergipe: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

O Náutico recebe o Sergipe neste domingo (6), no estádio dos Aflitos, a partir das 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da Nordeste FC, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Sergipe DATA Domingo, 6 de março de 2022 LOCAL Estádio dos Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Nordeste FC, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo deste domingo (6), nos Aflitos.

MAIS INFORMAÇÕES

Na quinta posição do grupo B da Copa do Nordeste, com oito pontos e fora da zona de classificação, o Náutico vem de duas vitórias consecutivas no Campeonato Pernambucano após a eliminação na Copa do Brasil.

Após a vitória de ontem, nossos atletas se reapresentaram hoje à tarde no CT Wilson Campos. ⚽️



No próximo domingo teremos mais um grande desafio, desta vez pela @CopaDoNordeste. 👊🇦🇹🐭



📸 @TiagoCaldas / CNC pic.twitter.com/L5FQvKoXwO — Náutico (@nauticope) March 3, 2022

Do outro lado, o Sergipe, na lanterna do grupo A, com apenas um ponto, busca a primeira vitória na Copa do Nordeste.

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Náutico registra 11 vitórias, contra seis do Sergipe, além de cinco empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Sergipe

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Sergipe 2 x 1 Lagarto Campeonato Sergipano 26 de fevereiro de 2022 Botafogo-PB 3 x 0 Sergipe Copa do Nordeste 2 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Falcon Futebol Clube x Sergipe Campeonato Sergipano 9 de março de 2022 20h15 (de Brasília) Confiança x Sergipe Campeonato Sergipano 12 de março de 2022 16h (de Brasília)

Náutico

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Afogados 2 x 2 Náutico Campeonato Pernambucano 27 de fevereiro de 2022 Náutico 1 x 0 Salgueiro Campeonato Pernambucano 2 de março de 2022

Próximas partidas