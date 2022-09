Náutico x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Lanterna, o Timbu precisa desesperadamente de uma vitória para seguir com chances de sair do Z-4; veja como acompanhar na TV

Na lanterna, o Náutico recebe o Sampaio Corrêa na noite desta sexta-feira (23), às 19h (de Brasília), nos Aflitos, pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Em 20º lugar, com apenas 27 pontos, o Náutico sabe que ter urgência em vencer para seguir sonhando em escapar do rebaixamento. Maurício e Wellington, lesionados, desfalcam a equipe, que terá os retornos de João Lucas, Richard Franco e Arthur Henrique.

Já o Sampaio Corrêa está na 12ª posição, com 39 pontos e quer continuar distante do Z-4. A Bolívia Querida não poderá contar com Mateusinho, suspenso, mas não tem outros problemas no elenco.

Escalações:

Escalação do provável NÁUTICO: Jean, Victor Ferraz, Arthur Henrique, João Paulo e João Lucas; Jobson (Franco), Souza (Franco), Thomaz e Jean Carlos; Geuvâno e Everton Brito..

Escalação do provável SAMPAIO CORRÊA: Luiz Daniel; Maurício, Alan Godói, Paulo Sérgio e Pará; André Luiz, Ferreira e Rafael Vila; Pimentinha, Gabriel Poveda e Ygor Catatau.

Desfalques

Naútico

Maurício, lesionado, e Wellington, em recuperação, desfalcam o Timbu.

Sampaio Corrêa

Mateusinho, suspenso, é baixa na Bolívia Querida.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 23 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Aflitos, Recife - PE

• Arbitragem: Dyorgines Padovani de Andrade (árbitro), Fabiano Ramires e Vanderson Zanotti (assistentes), Deborah Correia (quarto árbitro) e Rodrigo Nunes de Sá (AVAR)