Náutico x Retrô: escalação, desfalques e mais do jogo da final do Campeonato Pernambucano

Náutico e Retrô começam a decidir o título do Campeonato Pernambucano 2022 nesta quinta-feira (21), às 16h30 (de Brasília), nos Aflitos. O segundo jogo está marcado para o dia 30 de abril, na Arena Pernambuco.

Atual campeão, o Náutico busca o bicampeonato depois de 20 anos, enquanto o Retrô, que marca a terceira participação na Série A1 do Estadual, vai para sua primeira final na história.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O primeiro confronto disputado nos Aflitos, marca também a reestreia do técnico Roberto Fernandes no comando do Náutico após a saída de Felipe Conceição.

Com uma lista extensa de desfalques, o treinador não deve mexer muito na equipe do Timbu.

Já o Retrô, que registra a melhor campanha do Pernambucano, deve ter em campo o mesmo time que venceu o Salgueiro na semifinal.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NO PERNAMBUCANO 2022

Na primeira fase, o Retrô encerrou na liderança, com 22 pontos, registrando sete vitórias, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 81,5%.

Do outro lado, o Náutico ficou na vice-liderança, com 17 pontos (cinco vitórias, dois empates e duas derrotas). Aproveitamento de 63%.

Na semifinal, o Timbu eliminou o Santa Cruz nos pênaltis por 4 a 3, após o empate sem gols no tempo normal.

Do outro lado, o Retrô chegou à sua primeira decisão depois de vencer o Salgueiro por 1 a 0, com gol de Renato Henrique.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Náutico: Lucas Perri; Hereda, Camutanga, Carlão e Júnior Tavares; Djavan, Rhaldney e Jean Carlos; Leandro Carvalho (Robinho), Kieza e Ewandro.

Possível escalação do Retrô: Jean, Pedro Costa, Renan Dutra, Guilherme Paraíba e Mayk; Charles, Erivélton Araújo, João Guilherme e Renato Henrique; Radsley e Guilherme Ermel.

DESFALQUES

NÁUTICO:

João Paulo e Wellington: lesionados

RETRÔ:

sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

A decisão entre Náutico e Retrô será transmitido ao vivo pela Globo (para Pernambuco), na TV aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view, desta quinta-feira (21).