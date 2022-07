Náutico x Novorizontino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (2), pela 16ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

O Náutico recebe o Novorizontino este sábado (2), nos Aflitos, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 16ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

O Náutico não vence há cinco partidas na Série B e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ocupando o 16º lugar, com 15 pontos. O Timbu não terá Wellington, machucado, e João Paulo, suspenso.

O Novorizontino, por sua vez, vem de duas vitória consecutivas e quer o triunfo para tentar se aproximar do G-4. O time aurinegro está na oitava posição, com 20 pontos. Bruno Silva e Giovanni seguem no departamento médico, enquanto Ligger e Lucas Mendes são dúvidas. Já Romário retorna após cumprir suspensão.

Prováveis escalações

Possível escalação do NÁUTICO: Renan, Carlão, Bruno Bispo, Diego, Thássio, Richard, Ralph, Nascimento, Pedro Vitor, Geuvânio e Amarildo..

Possível escalação do NOVORIZONTINO: Lucas Frigeri, Wálber, Jhony Douglas, Rodolfo, Paulinho, Danielzinho, Gustavo Bochecha, Diego Torres, Douglas Baggio, Ronaldo e Ronald.

Desfalques da partida

Náutico:

Wellington: lesionado.

João Paulo: suspenso.

Novorizontino:

Bruno Silva e Giovanni: departamento médico.

Quando é?

JOGO Náutico x Novorizontino DATA Sábado, 2 de julho de 2022 LOCAL Aflitos, Recife - PE HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson de Moraes (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho e Christian Sorence (GO)

Quarto árbitro: Tiago dos Santos (PE)

VAR: Rodrigo D Alonso (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Naútico 1 x 1 Criciúma Série B 29 de junho de 2022 Tombense 1 x 1 Náutico Série B 26 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Náutico Série B 8 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Náutico x Chapecoense Série B 17 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Novorizontino

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 2 x 0 Vasco Série B 29 de junho de 2022 Bahia 0 x 1 Novorizontino Série B 25 de junho de 2022

