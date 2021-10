Náutico x Londrina: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (21), pela 25ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Náutico recebe o Londrina em casa nesta terça (21), às 21h30 (de Brasília), pela 25º rodada do Brasileirão Série B 2021. O jogo será transmitido pelo SporTV, na televisão por assinatura, e pelo Premiere, também na TV fechada ou pelo aplicativo. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Londrina DATA Terça-feira, 21 de setembro de 2021 LOCAL Estádio dos Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Souza (TO)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

(Foto:Reprodução/Twitter/Tiago Caldas/CNC)

ONDE VAI PASSAR?

(Foto: Divulgação/Londrina)

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NÁUTICO

Tendo ganho pela última vez no dia 24 de agosto, o clube de Recife vem de uma fase complicada no campeonato, se mantendo atualmente na oitava posição do Brasileiro.

Na última partida, foi derrotado pelo Botafogo por 3 a 1.

Faremos hoje a última movimentação antes do jogo de amanhã, contra o Londrina, pela Série B. Após o treino, os atletas alvirrubros concentram para o confronto diante da equipe paranaense. 🇦🇹 🐭



📸 @TiagoCaldas / CNC pic.twitter.com/49oyxedjQt — Náutico (@nauticope) September 20, 2021

Provável escalação do Náutico: Alex Alves; Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga e Bryan; Djavan, Trindade, Jean Carlos, L. Henrique e Vinicius; Iago Dias.

LONDRINA

Numa fase tão ruim quanto a do seu adversário na partida de amanhã (21), o Londrina não vence a mais de um mês, quando derrotou o Vasco por 2 a 1 no dia 18 de agosto.

O time está na 18º colocação, e precisa subir na tabela para não rebaixar à Série C.

O clube paranaense vai sem o meio-campista Jhonny Lucas, suspenso pelo segundo amarelo na partida passada.

Provável escalação do Londrina: Dalton, Felipe Vieira, Saimon, Marcos e Luiz Henrique (Elácio Córdoba); Tarik, Celsinho, Lucas lourenço e Pedro Cacho; Adelvan e Gabriel Ramos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 1 x 0 Náutico Brasileirão Série B 10 de setembro de 2021 Botafogo 3 x 1 Náutico Brasileirão Série B 18 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Londrina Brasileirão Série B 21 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília) Remo x Náutico Brasileirão Série B 24 de setembro de 2021 19h00 (de Brasília)

LONDRINA

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 4 x 0 Londrina Brasileirão Série B 11 de setembro de 2021 Londrina 0 x 2 CSA Brasileirão Série B 18 de setembro de 2021

Próximas partidas