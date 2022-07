Náutico x Londrina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (23), pela 20ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Náutico e Londrina se enfrentam neste sábado (23), nos Aflitos, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 20ª rodada - abertura do segundo turno - da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

As duas equipes estão em situações bastante diferentes na tabela. O Timbu é 18º colocado e vai lutando contra o rebaixamento, enquanto o Londrina é sétimo, com 26 pontos, sete a menos do que o Grêmio, primeiro time na zona de promoção à Série A.

O Náutico, aliás, está de treinador novo. Elano foi contratado essa semana para substituir Roberto Fernandes, que não resistiu aos resultados ruins do Timbu.

Para o confronto de estreia, Elano terá o retorno de Thássio, suspenso na última rodada, mas não poderá contar com Ralph, Djavan e Geuvânio, que estão com o terceiro cartão amarelo. Do outro lado, o não Londrina terá Saimon, suspenso, e Samuel Santos, lesionado.

Prováveis escalações

Possível escalação do Náutico: Lucas Perri; Carlão, Bruno Bispo e João Lucas; Victor Ferraz, Nascimento, Richard Franco, Pedro Vítor, Souza; Jean Carlos e Jonathas Jesus.

Possível escalação do Londrina: Matheus Nogueira; Denílson, Augusto, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Jhonny Lucas e Gegê; Caprini, Gabriel Santos e Douglas Coutinho.

Desfalques da partida

Náutico:

Ralph, Djavan e Geuvânio: suspensos

Londrina:

Saimon: suspenso

Samuel Santos: lesionado

Quando é?

JOGO Náutico x Londrina DATA Sábado, 23 de julho de 2022 LOCAL Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Marcio Iglesias Araújo Silva (PI) e Rener Santos de Carvalho (AC)

Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Jr. (PE)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 1 x 0 Náutico Série B 20 de julho de 2022 Náutico 1 x 2 Chapecoense Série B 17 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Náutico Série B 29 de julho de 2022 19h (de Brasília) Operário x Náutico Série B 5 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Londrina

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 0 Sampaio Corrêa Série B 19 de julho de 2022 Ituano 0 x 0 Londrina Série B 16 de julho de 2022

Próximas partidas