Naútico x Juventude: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Partida será disputada às 16h30, nos Aflitos, pela quinta rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro , o recebe o Juventude neste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), nos Aflitos. A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Juventude DATA Sábado, 22 de agosto de 2020 LOCAL Estádio dos Aflitos (PE) HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui

Agora comandado por Gilson Kleina, o Náutico (16º) entra em campo em busca de sua primeira vitória na Série B. O Timbu deve ter duas novas opções para a equipe: o atacante Paiva e o volante Jhonnatan treinaram com bola e podem ficar à disposição do treinador, que também terá a missão de fazer a equipe marcar gols, já que, até o momento, o time balançou as redes duas vezes em quatro jogos.

O Juventude (6º), por outro lado, atuará buscando um trinfo que pode o deixar no G-4 da Série B.

Provável escalação do Náutico: Jefferosn, Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga, Willian Simões, Djavan, Jorge Henrique, Jean Carlos, Salatiel, Dadá e Erick.

Provável escalação do Juventude: Luís Carlos, Luis Ricardo, Augusto, Reynaldo, Hélder, João Paulo, Gabriel Bispo, Marciel, Renato Cajá, Breno Lopes e Dalberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Náutico Série B 19 de agosto de 2020 Náutico 1 x 1 CRB Série B 15 de agosto de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Náutico Série B 28 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília) Náutico x Série B 1 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 0 x 0 Série B 17 de agosto de 2020 Paraná 3 x 1 Juventude Série B 14 de agosto de 2020

