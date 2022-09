Náutico x Ituano: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (2), pela 28ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Náutico e Ituano se enfrentam nesta sexta-feira (2), nos Aflitos, a partir das 19h (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

O Timbu chega para o duelo buscando iniciar sua recuperação no campeonato. A equipe está na última colocação na tabela, com apenas 21 pontos conquistados, e vem de quatro derrotas consecutivas.

Já o Ituano tenta se aproximar do G-4 em busca de uma vaga na Série A de 2023. A equipe de Itu ocupa a oitava colocação na tabela, com 37 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Possível escalação do NÁUTICO: Jean; Anilson, Maurício, Arthur, João Lucas; Richard Franco, Jobson, Souza, Vitinho; Kieza e Pedro Vitor.

Possível escalação do ITUANO: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Lucas Dias, Bernardo Schappo, Mário Sergio; Kaio Mendes, Gerson Magrão, Lucas, Gabriel Barros, Leo Ceará; Aylon.

Desfalques da partida

Náutico:

Geuvânio, Djavan, Lucas Paraíba, Léo Passos, Hereda e Bryan: lesionados.

Jean Carlos e Wellington: suspensos.

Ituano:

Rafael Pereira: suspenso.

Pacheco e Neto Berola: lesionados.

Quando é?

JOGO Náutico x Ituano DATA Sexta-feira, 2 de setembro de 2022 LOCAL Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 19h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 4 x 0 Náutico Série B 26 de agosto de 2022 CSA 2 x 0 Náutico Série B 30 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Brusque Série B 9 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília) Vasco x Náutico Série B 16 de setembro de 2022 19h (de Brasília)

Ituano

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 1 Ituano Série B 26 de agosto de 2022 Ituano 0 x 0 Operário Série B 30 de agosto de 2022

Próximas partidas