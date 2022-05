Náutico x Guarani: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (3) para Náutico e Guarani, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a partir das 21h30 (do horário de Brasília). O duelo marcará, com atraso, o fechamento desta rodada.

Querendo encostar no G4, o Náutico vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o CRB na última rodada, enquanto o Guarani bateu o Criciúma por 1 a 0, mas ocupa a 17ª posição da tabela.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Depois do título pernambucano no último final de semana, a tendência é que o técnico Roberto Fernandes mande para campo um time mesclado, principalmente pelo desgaste da última partida. Com isso, o zagueiro Bruno Bisco e os atacantes Niltinho e Luís Phelipe devem figurar no time titular.

Do outro lado, o técnico Daniel Paulista contará com a volta de Matheus Pereira, que estava suspenso na última rodada, Giovani e Leandro Castán, recuperado de um problema muscular. No entanto, a comissão técnica decidiu por preservar o meia Giovanni Augusto, por um desconforto muscular, para o próximo jogo contra a Ponte Preta.

HOOOOOOOOOJE É DIA DE NÁUTICO!!! 🔴⚪



🏆 Campeonato Brasileiro Série B - 5ª rodada

⏱ 21h30

🏟 Aflitos

🎥 SporTV e Premiere

💪 #DiadeTimbu

➡️ https://t.co/ZnQMn2f6cx



PRA CIMA DELES, TIMBU!

Possível escalação do Náutico: Lucas Perri; Hereda, Bruno Bispo, Camutanga, Júnior Tavares; Ralph, Richard Franco, Jean Carlos; Niltinho, Amarildo e Luís Phelipe.

É DIA DE GUARANI 💚



Unidos, vamos lutar por mais uma vitória no @BrasileiraoB aqui no Recife



AVANTE, MEU BUGRE 🏹

Possível escalação do Guarani: Maurício Kozlinkski; Diogo Matheus, João Vicor, Ronaldo Alves, Matheus Pereira; Leandro Vilela, Eduardo Person, Rodrigo Andrade; Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca

DESFALQUES

NÁUTICO:

João Paulo: lesionado

GUARANI:

Giovanni Augusto: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Náutico x Guarani será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view, nesta terça-feira (3).