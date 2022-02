Náutico x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

Náutico e Fortaleza se enfrentam neste sábado (12), nos Aflitos, a partir das 17h45 (de Brasília), pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e do Nordeste FC, no pay-per-view. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Náutic x Fortaleza DATA Sábado, 12 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio dos Aflitos - Aflitos, PE HORÁRIO 17h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT, na TV aberta, e o Nordeste FC, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (12), no Estádio dos Aflitos. A GOAL também leva até você os principais lances da partida.

Reapresentação e treino com foco total no Clássico-Rei! 🦁💪



📸 Leonardo Moreira/FEC#FortalezaEC #CopaDoNordeste pic.twitter.com/47eligDejK — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) February 3, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

A partida entre Náutico x Fortaleza será realizada neste sábado (12), nos Aflitos. A partida é válida pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2022.

O Náutico, na quarta posição do grupo B com quatro pontos, conquistou a primeira vitória no torneio na última rodada. Na ocasião, venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0.

Já o Fortaleza ainda não sabe o que é perder. Com duas vitórias e um empate, aparece na liderança do grupo A com sete pontos.

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Fortaleza soma nove vitórias, seis empates e oito derrotas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Floresta 0 x 2 Fortaleza Copa do Nordeste 3 de fevereiro de 2022 Fortaleza 1 x 1 Ceará Copa do Nordeste 5 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo-PB x Fortaleza Copa do Nordeste 15 de fevereiro de 2022 19h30 (de Brasília) Fortaleza x Bahia Copa do Nordeste 19 de fevereiro de 2022 17h45 (de Brasília)

NÁUTICO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 0 x 1 Náutico Copa do Nordeste 5 de fevereiro de 2022 Náutico 1 x 2 Retrô Campeonato Pernambucano 10 de fevereiro de 2022

Próximas partidas