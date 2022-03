Náutico x Sergipe: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Nordeste 2022

Náutico e Sergipe se enfrentam neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), nos Aflitos, pela sétima rodada da Copa do Nordeste.

Na lanterna do grupo A, com apenas um pontos, o Sergipe entra em campo apenas apenas para cumprir tabela após um empate e cinco derrotas.

Do outro lado, o Náutico, na sexta posição do grupo B, com oito pontos, pensa apenas na vitória para voltar ao G-4.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, o Náutico terá os retornos de Júnior Tavares e Rhaldney, recuperados de suas respectivas lesões.

Por outro lado, o zagueiro Camutanga, expulso contra o Tocantinópolis, pela Copa do Brasil, cumprirá suspensão na Copa do Nordeste, uma vez que a equipe foi eliminada do torneio nacional.

Já o Sergipe pode entrar em campo com um time alternativo. Elivelton, suspenso, está fora.

Provável escalação do Náutico: Lucas Perri, Hereda, Rafael Ribeiro, Carlão e Júnior Tavares; Richard Franco, Rhaldney e Jean Carlos; Juninho Carpina, Robinho e Ewandro.

Provável escalação do Sergipe: Kennedy, Chiquinho Alagoano, Silvio, Diego Augusto e Gilmar; Janderson, Ewerton Ageu e Kaio Wilker; Adailson, Hiago e Paulinho.

DESFALQUES

SERGIPE:

Elivelton: suspenso

NÁUTICO:

Camutanga: suspenso

Leandro Carvalho: poupado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Náutico x Sergipe será transmitido ao vivo pelo Nordeste FC, no pay-per-view, neste domingo (6).