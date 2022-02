A bola vai rolar neste sábado (12) para Náutico e Fortaleza, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, a partir das 17h45 (do horário de Brasília), nos Aflitos. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022 depois de quase dois anos. Na ocasião, o Fortaleza venceu o Náutico por 3 a 0, válido pelo Nordestão de 2020.

Líder do grupo A com sete pontos, o Fortaleza vem de empate com o Ceará na última rodada, enquanto o Náutico, com quatro pontos, conheceu a sua primeira vitória ao bater o Sampaio Corrêa por 1 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Na véspera da partida contra o Fortaleza, o Náutico anunciou a demissão de Hélio dos Anjos. O treinador deixou o Timbú horas depois da saída de seu auxiliar técnico e filho Guilherme dos Anjos, que fez críticas ao clube nas redes sociais após o episódio da confusão entre jogadores e torcedores do clube após a derrota para o Retrô, pelo Campeonato Pernambucano.

O Clube Náutico Capibaribe comunica oficialmente o desligamento do técnico Hélio dos Anjos. O Clube deseja sorte nos futuros desafios profissionais. pic.twitter.com/as15EfFPxq — Náutico (@nauticope) February 11, 2022

Contra o Fortaleza, o Náutico deve ser comandado por Marcelo Rocha, como interino.

Já o Fortaleza fará a sua primeira partida na temporada fora da Arena Castelão.

Para o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com os atacante Robson, com edema na panturrilha esquerda, e Romarinho, suspenso após ser expulso contra o Ceará.

Provável escalação do Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Felipe, Lucas Lima, Lucas Crispim; Moisés e Igor Torres.

Provável escalação do Náutico: a definir.

DESFALQUES

FORTALEZA:

Robson: edema na panturrilha esquerda

Romarinho: suspenso (cartão vermelho)

NÁUTICO:

-

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fortaleza é favorito contra o Náutic nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,66 no triunfo do Tricolor do Pici, $ 3,50 no empate e $ 4,33 caso o Náutico vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,20 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,65 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar nos números exatos de escanteios do confronto. Neste caso, paga-se $ 8 quem acertar. Para quem apostar em mais de 10 escanteios, paga-se $ 2,10, e $2,10 para quem apostar em menos de 10 escanteios

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Náutico x Fortaleza será transmitido ao vivo pelo SBT, na TV aberta, e o Nordeste FC, no pay-per-view, neste sábado (12).