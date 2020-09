Náutico x Figueirense: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca de uma regularidade no Campeonato Brasileiro , e se enfrentam nesta terça-feira (1), no estádio dos Aflitos, a partir das 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada. A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Figueirense DATA Terça-feira, 1 de setembro de 2020 LOCAL Estádio dos Aflitos (PE) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Patrick Floriani/FFC)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Depois de vencer o de virada, o Náutico (11º) ganhou também mais duas peças para o duelo desta terça-feria: o zagueiro Camutanga está de volta após cumprir suspensão automática, além do goleiro Jefferson, recuperado após sofrer uma pancada na cabeça. Já o lateral Wilian Simões será reavaliado pelo departamento médico, depois de torcer o tornozelo contra o Bugre.

Mais times

Já o Figueirense (13º) buscará a sua primeira vitória com Elano no comando da equipe. O Alvinegro anunciou no domingo (30) a rescisão de contrato do lateral-direito Lucas. Para o setor, Lucas Carvalho pode ganhar a oportunidade entre os titulares.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Náutico: Jefferson, Hereda, Camutanga, Fernando Lombardi, Wilian Simões (Erick Daltro), Matheus Trindade, Rhaldney, Jean Carlos, JOrge Henrique, Erick e Salatiel.

Provável escalação do Figueirense: Sidão, Lucas Carvalho, Alemão, Pereira, Sanchez, Arouca, Elyeser, Marquinho, Keké, Diego Gonçalves e .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x Náutico Série B 28 de agosto de 2020 Náutico 3 x 3 Juventude Série B 22 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO de x Náutico Série B 5 de setembro de 2020 21h (de Brasília) Náutico x -SP Série B 12 de setembro de 2020 16h30 (de Brasília)

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 0 x 0 Confiança Série B 29 de agosto de 2020 3 x 0 Figueirense 25 de agosto de 2020

Próximas partidas