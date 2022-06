Náutico x Criciúma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quarta-feira (29), pela 15ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Náutico e Criciúma se enfrentam nesta quarta-feira (29), nos Aflitos, a partir das 19h (de Brasília), pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada, além da plataforma de streaming, Premiere FC.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Sem vencer há quatro jogos no campeonato (duas derrotas e dois empates), o Náutico é o 17º colocado, com 14 pontos, e terá seis desfalques certos para o jogo desta terça: Jean Carlos, Lucas Perro e Victor Ferraz estão suspensos, enquanto Bruno e Niltinho, lesionados, além de Carpina ter sido liberado por questões pessoais.

Por outro lado, Carlão retorna após cumprir suspensão. Já Rhaldney em negociação com clube do Azerbaijão, é dúvida.

O Criciúma, por sua vez, está na sétima posição da Série B, com 19 pontos somados, e quer o triunfo longe de seus domínios para seguir próximo ao G-4.

Marquinhos Gabriel, suspenso, e Rafael Bilu, machucado, são os desfalques do Tigre, que também conta com o retorno de Rayan.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do NÁUTICO: Renan, Thássio, Wellington, Bruno Bispo, João Paulo, Luís Felipe, Richard Franco, Ralph, Niltinho, Pedro Vitor e Amarildo.

Possível escalação do CRICIÚMA: Gustavo, Claudinho, Cristovam, Rodrigo, Kadu, Marcelo Hermes, Rômulo, Arilson, Felipe Matheus, Renan Bressan, Thiago Alagoano e Caio Dantas.

Desfalques da partida

Náutico:

Lucas Perri, Jean Carlos e Victor Ferraz: suspensos.

Juninho Carpina: liberado devido a questões pessoais.

Bruno e Niltinho: departamento médico.

Criciúma:

Rafael Bilu: lesionado.

Marquinhos Gabriel: suspenso.

Quando é?

JOGO Náutico x Criciúma DATA Quarta-feira, 29 de junho de 2022 LOCAL Aflitos, Recife - PE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Castro (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho e Thiago Silva (GO)

Quarto árbitro: José da Silva (PE)

VAR: Emerson Ferreira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 1 x 1 Náutico Série B 26 de junho de 2022 Náutico 1 x 1 Sport Série B 18 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Novorizontino Série B 2 de julho de 2022 18h30 (de Brasília) Grêmio x Náutico Série B 8 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

Criciúma

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 1 x 0 Vila Nova Série B 25 de junho de 2022 Criciúma 1 x 0 Metropolitano Catarinense Série B 22 de junho de 2022

Próximas partidas