Náutico x CRB: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Clássico nordestino é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e CRB fazem clássico nordestino neste sábado (15), às 19h (de Brasília), no estádio dos Aflitos, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x CRB DATA Sábado, 15 de agosto de 2020 LOCAL Estádio dos Aflitos (PE) HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Caio Falcão/CNC)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui

Em 16º lugar, o Náutico joga neste sábado (15) em meio a uma mudança no comando do elenco. Isso porque o técnico GIlmar Del Pozzo foi demitido após o empate por 0 a 0 com o Operário, e o clube negocia agora com Gilson Kleina. O Timbu tem dúvida para o setor ofensivo, já que Jorge Henrique, com um desconforto na panturrilha direita, segue fazendo tratamento.

O CRB, na nona posição, vem de triunfo sobre o Oeste e mais "leve", apesar de não ter tido uma atuação convincente. "A tônica da Série B é isso: vencer em casa e pontuar fora. E o CRB começou diferente do ano passado, quando tinha dificuldade de vencer em casa e pontuar", afirmou o técnico Marcelo Cabo. O conta com o faro de gol de Léo Gamalho (10 gols em 19 jogos) para buscar mais uma vitória na competição.

Provável escalação do Náutico: Jefferson, Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga, Erick Daltro, Rhaldney, Djavan, Dadá, Jean Carlos, Jorge Henrique (Erick) e Kieza.

Provável escalação do CRB: Victor, Lucas Mendes, Gum, aXandão, Hugo, Washington, Carlos Jatobá, Diego Torres, Magno Cruz, Léo Gamalho e Erik.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 0 x 0 Operário Série B 11 de agosto de 2020 Avaí 3 x 1 Náutico Série B 8 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Náutico Série B 19 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília) Náutico x Juventude Série B 22 de agosto de 2020 16h30 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 0 Oeste Série B 12 de agosto de 2020 Juventude 2 x 1 CRB Série B 8 de agosto de 2020

Próximas partidas