Náutico x CRB: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quarta-feira (10), pela 23ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Operário e Náutico entram em campo na noite desta sexta-feira (5), nos Aflitos, a partir das 19h (de Brasília), pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na lanterna do campeonato com 18 pontos, o Náutico sabe que precisa vencer para ganhar força na luta para escapar do rebaixamento. O time vive um jejum de seis derrota consecutivas.

Do outro lado, o CRB está no meio da tabela e ocupa a décima posição, com 29 pontos marcados. A baixa do time visitante é Gilvan, lesionado.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Náutico venceu nove vezes, o CRB seis, além de cinco empates. No primeiro turno, o Timbu venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Náutico: Lucas Perri, Victor Ferraz, Wellington, João Paulo, João Lucas, Jobson, Souza, Jean Carlos, Julio Vitor, Kieza e Pedro Vitor.

Possível escalação do CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Wellington, Gum (Iago Mendonça) e Guilherme Romão (Guilherme Lopes); Claudinei, Yago e Longuine; Negueba, Moccelin e Anselmo Ramon.

Desfalques da partida

Náutico:

André Lima e Silvinho: negociados.

CRB:

Gilvan: departamento médico.

Quando é?

JOGO Náutico x CRB DATA Quarta-feira, 10 de agosto de 2022 LOCAL Aflitos, Recife - PE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Kleber Gil e Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Deborah Correia (PE)

VAR: Marcio Goias (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 1 x 0 Náutico Série B 5 de agosto de 2022 Bahia 3 x 0 Náutico Série B 29 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Náutico Série B 13 de agosto de 2022 18h30 (de Brasília) Náutico x Vila Nova Série B 19 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 1 Ponte Preta Série B 4 de agosto de 2022 Vasco 4 x 0 CRB Série B 28 de julho de 2022

Próximas partidas