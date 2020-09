Náutico x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Duelo será nesta sexta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), nos Aflitos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes que visam o G-4, e se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro . A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Chapecoense DATA Sexta-feira, 18 de setembro de 2020 LOCAL Estádio dos Aflitos (PE) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Buscando uma vitória para se aproximar do G-4 da tabela, o Náutico quer aproveitar o fator casa para conquistar mais três pontos na Série B.

Mais times

A Chapecoense, que conquistou o no fim de semana, pode entrar na zona de classificação caso vença e, por isso, vai com força total a campo, exceções a Alan Ruschel e Denner, que se desligaram do clube.

Provável escalação do Náutico: Jefferson, Hereda, Rafael Ribeiro, Fernando Lombardi, Wilian Simões, Rhaldney, Jhonnatan, Jean Carlos, Jorge Henrique, Erick e Paiva.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Chapecoense: João Ricardo, Ezequiel, Joílson, Luiz Otávio, Rafael , Willian Oliveira, Anderson Leite, Vinicius Locatelli, Matheus Ribeiro, Anselmo Ramon e Paulinho Moccelina.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 3 x 1 -SP Série B 12 de setembro de 2020 de Série B 8 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Náutico Série B 26 de setembro de 2020 21h (de Brasília) Cuiabá x Náutico Série B 29 de setembro de 2020 22h30 (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 0 x 1 Chapecoense Campeonato Catarinense 13 de setembro de 2020 Chapecoense 2 x 0 Brusque Campeonato Catarinense 9 de setembro de 2020

Próximas partidas