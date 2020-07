Náutico x Central: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Partida é válida pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano; veja como acompanhar na TV e na internet

O Campeonato Pernambucano chega a sua fase eliminatória, e e Central se enfrentam neste domingo (26), na Arena Pernambuco, em um dos jogos das quartas de final da competição. A partida será transmitida na Globo (PE) na TV aberta e no Premiere, em canal fechado na TV, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Central DATA Domingo, 26 de julho de 2020 LOCAL Arena Pernambuco (PE) HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Jorge Henrique é um dos jogadores mais experientes do Timbu (Foto: Caio Falcão/CNC)

A partida será transmitida na Globo (PE) na TV aberta e no Premiere, em canal fechado na TV, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com atletas experientes em seu elenco, como Jorge Henrique e Kieza, o Náutico se classificou nas quartas de final após encerrar a primeira fase na quarta posição, com 15 pontos. O Timbu irá para a partida com força total em busca de uma vaga na semifinal.

Já o Central terminou a primeira etapa na quinta colocação, com 13 pontos marcados. O Alvinegro evoluiu dentro da competição e chega confiante para o duelo.

Provável escalação do Náutico: Jefferson; Hereda, Carlão (Camutanga), Rafael Ribeiro e Wilian Simões; Luanderson, Jhonnatan e Bryan (Jorge Henrique); Thiago, Erick e Kieza..

Provável escalação do Central: Jerfesson; Hebert, Filipe Costa, Janelson e Evandro; Gustavo Henrique, Adailson, Janderson e Doda; Soares e Leandro Costa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 2 x 1 Náutico Campeonato Pernambucano 22 de julho de 2020 4 x 1 Náutico 23 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Náutico Campeonato Brasileiro 7 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

Central

JOGO CAMPEONATO DATA Decisão 0 x 5 Central Campeonato Pernambucano 23 de julho de 2020 Central 1 x 1 Afogados Campeonato Pernambucano 8 de março de 2020

Próximas partidas