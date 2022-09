Náutico x Brusque: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Duelo desta sexta-feira (9) marca o encontro de equipes que lutam contra o rebaixamento; veja como acompanhar na TV e na internet

Precisando urgentemente de uma vitória, o Náutico recebe o Brusque na noite desta sexta-feira (9), nos Aflitos, às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada da Série B. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada.

Na lanterna do campeonato, com 24 pontos, o Náutico ganhou esperança na luta contra o rebaixamento, após vencer o Ituano na última rodada.

Para o duelo desta sexta, o técnico Dado Cavalcanti deve promover mudanças na equipe, deixando nomes de jogadores experientes como Jean Carlos e Jobson entre os reservas. Maurício, machucado, é desfalque no Timbu.

Do outro lado, o Brusque também vem de triunfo sobre o Vasco e conseguiu ficar fora do Z-4. O time catarinense está na 15ª posição, com 31 pontos somados. Edílson, Zé Mateus, Toty e Pará, todos lesionados, são baixas na equipe catarinense.

Escalações:

Escalação do provável NÁUTICO: Jean; Victor Ferraz, Arthur Henrique, João Paulo e João Lucas; Souza, Thomaz e Franco; Everton Brito, Geuvânio e Kieza.

Escalação do provável BRUSQUE: Jordan; Lucas Barboza, Wallace, Éverton Alemão e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Balotelli e Álvaro; Fernandinho, Alex Sandro e Franklin Mascote (Crislan).

Desfalques

Náutico

Maurício, que se recupera de lesão na coxa, é desfalque no Timbu.

Brusque

Edílson, Pará, Toty e Zé Mateus, machucados, são os desfalques da equipe catarinense.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 9 de setembro de 2022.

• Horário: 21h30 (de Brasília).

• Local: Aflitos, Recife - PE.

• Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (árbitro), Daniel Parro e Thiago de Oliveira (assistentes), Diego Fernando Silva de Lima (Quarto árbitro) e Rodrigo Carvalhães de Miranda (AVAR).