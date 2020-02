Náutico x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), pela Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O volta a campo nesta quarta-feira (19), contra o , às 21h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa do . A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Rio de Janeiro, Nordeste, Brasília, , Amazonas, Acre, Roraima e Amapá), além do canal Premiere, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Botafogo DATA Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio dos Aflitos - Recife, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Botafogo busca a classificação na / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Rio de Janeiro, Nordeste, Brasília, Goiás, Amazonas, Acre, Roraima e Amapá), além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NÁUTICO

Embalado após vencer o Sport na , o Náutico entra em campo visando um bom resultado em casa contra o Botafogo.

O atacante Kieza, que teve há 16 dias uma ruptura de ligamento no tornozelo esquerdo, pode ser relacionado para o duelo, além de Wilian Simões e Matheus Carvalho.

Provável escalação do Náutico: a definir

BOTAFOGO

Sem entrar em campo desde o dia 9, diante do , o Botafogo desembarca em Recife descansado e com a estreia de Paulo Autuori no comando após a demissão de Alberto Valentim.

Por outro lado, o meia japonês Keisuke Honda ainda não entrará em campo com a camisa do Alvinegro.

O técnico ainda também não sabe se poderá contar com goleiro Gatito Fernández, com dores na coxa, além de Joel Carli, que sentiu desconforto no joelho.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri (Gatito Fernández); Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Ruan Renato e Danilo Barcelos; Alex Santana, Cícero e Bruno Nazário; Warley, Luís Henrique e Igor Cássio

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Toledo 0 x 2 Náutico Copa do Brasil 12 de fevereiro Náutico 2 x 0 Sport Copa do Nordeste 15 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Central Campeonato Pernambucano 21 de fevereiro 19h15 (de Brasília) Náutico x ABC Copa do Nordeste 27 de fevereiro 20h (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Botafogo Copa do Brasil 5 de fevereiro Fluminense 3 x 0 Botafogo 9 de fevereiro

