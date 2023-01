Náutico x Porto ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (30), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Náutico e Porto se enfrentam na noite desta segunda-feira (30), nos Aflitos, às 20h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Em terceiro lugar com 8 pontos, o Náutico vem de empate e sabe que precisa vencer para assumir a vice-liderança. Do outro lado, o Porto está na quinta posição com 7 pontos e, se ganhar, ultrapassa o rival na tabela.

Escalações

Escalação do provável do Náutico: Vagner, Diego Ferreira, Anilson, Denilson, Diego Matos, Juan Gauto, Jean Mangabeira, Souza, Matheus Carvalho, Paul Villero e Júlio.

Escalação do provável do Porto: Henrique, Pedrão, Rafael, Carioca, Danielzinho, Edvaine, Rafael Gelatti, Bruninho, Danilo, Tharcysio e Fábio Bahia.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Porto

Sem desfalques confirmados.

Quando é?