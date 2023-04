Náutico x Petrolina ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo neste sábado (1), pela 13ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Náutico e Petrolina entram em campo na tarde deste sábado (15), nos Aflitos, às 16h30 (de Brasília), válido pela 13ª rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do canal Nosso Futebol, no pay-per-view.

Sonhando com uma vaga direta na semifinal, o Náutico entra em campo querendo vencer. O Timbu é o terceiro colocado do estadual, com 22 pontos. Já o Petrolina está na quarta posição, com 19 pontos.

Prováveis e scalações

Náutico: Vagner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Paulo Miranda, Odivan e Rennan Siqueira; Jean Mangabeira, Nathan e Souza; Regis Tosatti, Paul Villero e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti.

Petrolina: Alan; Denner, Mailson, Heverton e Igor Tavares; Kiko, Vinicinho, Eduardo e Acauã; Everton Felipe e Emerson Galego. Técnico: William Lima.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Petrolina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?