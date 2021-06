Náutico x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será neste domingo (20), pela quinta rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Botafogo visita o Náutico neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela quinta rodada da Série B , visando tirar o aproveitamento de 100% do rival. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para RJ, PE, PI, PB, ES e Juiz de Fora-), na TV aberta, e no SporTV e Premiere , na TV fechada. Na Goal , o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Botafogo DATA Domingo, 20 de junho de 2021 LOCAL Estádio dos Aflitos, Recife- PE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wanderson Alves (MG)

Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Frederico Soares (MG)

Quarto árbitro: Luiz Claudio Sobral (PE)

ONDE VAI PASSAR?



A Globo (para RJ, PE, PI, PB, ES e Juiz de Fora-MG), na TV aberta, e o SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (20), às16h (de Brasília). Na Goal , o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto e lider da Série B, o Náutico entra em campo ainda sem contar com Djavan liberado para transição física após dois jogos ausente.

"Nós recebemos uma posição do departamento físico e vamos aguardar esses treinamentos de transição para a gente definir essa situação. Temos mais de 48 horas para o jogo e vamos aguardar sobre a situação do Djavan", avaliou o técnico Hélio dos Anjos.

Já o Botafogo, com dois empates e duas vitórias, pretende manter a boa sequência na Série B e tirar a invencibilidade do adversário.

Vamos, BOTAFOGO!🔥⚽️ Nosso próximo desafio acontece neste domingo!💪🏾 pic.twitter.com/0Ah4OCtgqh — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 18, 2021

Provável escalação do Náutico: Alex Alves; Hereda, Camutanga, Wagner Leonardo e Bryan; Matheus Trindade, Rhaldney e Jean Carlos; Erick, Vinícius e Kieza.

Provável escalação do Botafogo: Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan e PV; Romildo, Ricardinho e Pedro Castro; Marco Antônio, Ronald e Rafael Navarro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGOS CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 3 Náutico Série B 12 de junho de 2021 Náutico 2 x 0 Vila Nova Série B 15 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x Náutico Série B 23 de junho de 2021 16h (de Brasília) Náutico x Remo Série B 26 de junho de 2021 21h (de Brasília)

BOTAFOGO



Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 3 x 0 Remo Série B 13 de junho de 2021 Londrina 2 x 2 Botafogo Série B 17 de junho de 2021

Próximas partidas