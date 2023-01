Náutico x Belo Jardim ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Times entram em campo nesta quarta-feira (18), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Náutico e Belo Jardim se enfrentam na noite desta quarta-feira (18), nos Aflitos, às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Em quinto lugar com 4 pontos, o Náutico busca o triunfo em casa para tentar alcançar a liderança do campeonato. O Timbu vem de empate por 3 a 3 no clássico com o Santa Cruz. Já o Belo Jardim é o lanterna, com apenas 1 ponto marcado. O time acumula um empate e duas derrotas até o momento.

Escalações

Escalação do provável do Náutico: Vagner, Victor Ferraz, Anilson, Denilson, Diego, Jean, Mateus, Souza, Matheus Carvalho, Paul e Júlio.

Escalação do provável do Belo Jardim: Edvando, Vitor, Thiago Recife, Rivaldo, Danilo, Gustavo, Gil, Relry, Berg, Edmar e Vitor Alagoano.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Belo Jardim

Sem desfalques confirmados.

Quando é?