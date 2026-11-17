Também entram em campo nesta noite, a partir das 20h45, os últimos confrontos da sexta rodada da Nations League, decisivos para definir as quartas de final, os confrontos dos playoffs e os duelos contra o rebaixamento, além dos rebaixamentos diretos.
No Grupo 3 da Liga A, Portugal, já classificado, vence por 3 a 2 em Cardiff, na casa do País de Gales: o atacante do Milan Goncalo Ramos joga 59 minutos. Sem marcar nos últimos jogos por Portugal e Milan, ele também decepciona nesta noite.
Já o confronto decisivo em Copenhague põe frente a frente a Dinamarca de Hojlund, atacante do Napoli, e a Noruega de Haaland. Os visitantes precisam dos três pontos para chegar às quartas, enquanto dois dos três resultados possíveis favorecem os donos da casa. O jogo é eletrizante: a Dinamarca abre o placar justamente com o jogador do Napoli, após um erro grave de Heggem, do Bologna. Hojbjerg amplia, com assistência de Isaksen, antes de Haaland descontar, como de costume, para um gol vazio após passe de Odgaard. É seu 67º gol em 61 jogos pela seleção norueguesa. Na reta final, o capitão do Arsenal empata. No último segundo, a Noruega ganha um pênalti por toque de mão na área de Andersen, ex-Sampdoria. O atacante do City cobra e não erra: faz o gol da vitória por 3 a 2 e coloca a Noruega entre as oito seleções que disputarão o troféu, com seu 68º gol em 61 jogos.
No Grupo 2 da Liga B, Irlanda do Norte e Hungria disputam o primeiro lugar em Budapeste. Os norte-irlandeses empatam e seguem um ponto à frente: 12 a 11. Ucrânia e Geórgia também se enfrentam em um duelo decisivo, mas contra o rebaixamento: vitória ucraniana por 1 a 0, nenhum gol dos georgianos e queda para a Liga C.
No Grupo 3 da Liga B, a Áustria, já promovida, empata com Israel, que é rebaixado diretamente. A Irlanda vai aos playoffs após vencer o Kosovo por 3 a 0 em Dublin.
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No Grupo 4 da Liga B, a Suécia já está promovida, assim como a Bósnia de Kerim Alajbegovic, da Juventus, titular no jogo em casa contra a Romênia, que perde. Já a Polônia de Piotr Zielinski, da Inter, escapa do rebaixamento.
Dinamarca 2 x 3 Noruega - 11' Hojlund (D), 15' Hojbjerg (D), 37' Haaland (N), 83' Odegaard (N), 90'+6' Haaland (N)
País de Gales 2 x 3 Portugal - 11' Bruno Fernandes (P), 13' Brooks (G), 40' Thomas (G), 43' Neto (P), 70' Forbs (P)
Bósnia 2 x 1 Romênia - 6' Birligea (R), 44' Tahirovic (B), 82' Bajraktarevic (B)
Irlanda 3 x 0 Kosovo - 28' Parrott, de pênalti (I), 50' Parrott (I), 75' Moylan (I)
Israel 1 x 1 Áustria - 36' D. Peretz (I), 62' Kalajdzic (A)
Polônia 1 x 1 Suécia - 16' Benedyczak (P), 25' H. Larsson (S)
Ucrânia 1 x 0 Geórgia - 4' Sikan (U)
Hungria 1 x 1 Irlanda do Norte - 35' Varga (H), 65' Devenny (I)