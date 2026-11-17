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Entram em cena os jogos da 6ª rodada, os últimos antes da retomada dos campeonatos.

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Também entram em campo nesta noite, a partir das 20h45, os últimos jogos da sexta rodada da Nations League. As partidas são decisivas para definir as quartas de final, os confrontos dos playoffs e os duelos contra o rebaixamento, além dos rebaixamentos confirmados.

O Grupo 3 da Liga A entra em campo. Já classificado, Portugal visita o País de Gales em Cardiff: o atacante do Milan, Goncalo Ramos, começa como titular, ainda sem marcar nas últimas partidas por Portugal e pelo Milan. Já o duelo decisivo em Copenhague coloca frente a frente a Dinamarca de Hojlund, atacante do Napoli, e a Noruega de Haaland: os visitantes precisam dos três pontos para chegar aos playoffs, que podem garantir uma vaga nas quartas de final, enquanto dois dos três resultados possíveis servem aos donos da casa.