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A sexta rodada está em andamento, com os últimos jogos antes da retomada dos campeonatos.

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Também acontecem nesta noite, a partir das 20h45, os últimos jogos da sexta rodada da Nations League, decisivos para definir as quartas de final, os confrontos dos playoffs e os duelos para evitar o rebaixamento, além dos rebaixamentos confirmados.

Entra em campo o Grupo 3 da Liga A, com Portugal, já classificado, visitando o País de Gales em Cardiff: o atacante do Milan, Goncalo Ramos, começa como titular após passar em branco nos últimos jogos por Portugal e pelo Milan. Já o confronto decisivo em Copenhague reúne a Dinamarca de Hojlund, atacante do Napoli, e a Noruega de Haaland: os visitantes precisam dos três pontos para chegar aos playoffs que podem valer uma vaga nas quartas, enquanto dois dos três resultados possíveis servem aos donos da casa. A Dinamarca abre o placar justamente com o jogador do Napoli, após um erro grave de Heggem, do Bologna. Hojbjerg amplia, com assistência de Isaksen, antes de Haaland diminuir, como de costume, ao marcar com o gol vazio após passe de Odgaard, chegando a 67 gols em 61 jogos pela seleção norueguesa.

O Grupo 2 da Liga B tem Irlanda do Norte e Hungria disputando o primeiro lugar em Budapeste, com os norte-irlandeses um ponto à frente: 11 a 10. Ucrânia e Geórgia também se enfrentam em uma disputa direta, mas contra o rebaixamento.

No Grupo 3 da Liga B, a Áustria já garantiu a promoção e enfrenta Israel, que disputa as posições ligadas à promoção, aos playoffs e ao rebaixamento com Irlanda e Kosovo. Os dois se enfrentam em Dublin e somam, respectivamente, 5 e 6 pontos na classificação.

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No Grupo 4 da Liga B, a Suécia já garantiu a promoção, assim como a Bósnia de Kerim Alajbegovic, da Juventus. Ele começa como titular no jogo em casa contra a Romênia, que disputa a permanência ou o rebaixamento para a Liga C com a Polônia de Piotr Zielinski, da Inter, que recebe justamente os suecos.

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Dinamarca-Noruega 2-1 - 11' Hojlund (D), 15' Hojbjerg (D), 37' Haaland (N)

País de Gales-Portugal 2-2 - 11' Bruno Fernandes (P), 13' Brooks (G), 40' Thomas (G), 43' Neto (P)

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Bósnia-Romênia 1-1 - 6' Birligea (R), 44' Tahirovic (B)

Irlanda-Kosovo 1-0 - 28' Parrott (I), de pênalti

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Israel-Áustria 1-0 - 36' D. Peretz (I)

Polônia-Suécia 1-1 - 16' Benedyczak (P), 25' H. Larsson (S)

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Ucrânia-Geórgia 1-0 - 4' Sikan (U)

Hungria-Irlanda do Norte 1-0 - 35' Varga (U)