Nathan Aké deixa o Manchester City após seis anos e se junta a um compatriota no novo clube

Nathan Aké se despede do Manchester City após seis anos. O zagueiro de 31 anos dará continuidade à sua carreira no Fenerbahçe. No City, Aké viveu uma fase de grande sucesso, conquistando, entre outros títulos, quatro campeonatos nacionais e a Liga dos Campeões.

O zagueiro central parte para a Turquia, onde passará a jogar pelo Fenerbahçe. Em Istambul, Aké se encontrará com Dirk Kuijt, que recentemente assumiu o cargo de assistente técnico do treinador principal Ismail Kartal.

O zagueiro de 31 anos teve menos espaço nos planos de Pep Guardiola na última temporada. Por isso, já se previa há algum tempo que ele deixaria Manchester.

No Manchester City, Aké teve muito sucesso. Ele conquistou quatro vezes a Premier League e, além disso, levou para casa a Liga dos Campeões, a Supercopa da UEFA, a Copa do Mundo de Clubes, duas vezes a FA Cup e uma vez o Community Shield.

O holandês se transferiu para o Manchester City em 2020. Na época, o Bournemouth recebeu cerca de 45 milhões de euros do The Citizens. No City, Aké se tornou uma peça confiável na defesa, mas, devido à forte concorrência, seu papel ficou sob pressão nos últimos tempos.

No início desta semana, Aké foi eliminado com a seleção holandesa contra o Marrocos. Na seleção de Ronald Koeman, ele também teve que se contentar com um papel secundário, atrás de jogadores como Virgil van Dijk e Jan Paul van Hecke. Neste Mundial, ele foi titular contra o Marrocos (1 a 1) e a Tunísia (1 a 3). Contra o Japão e a Suécia, ele jogou, no total, apenas nove minutos.