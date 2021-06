Nathan, a 'solução caseira' do Atlético-MG para reforçar a defesa

O zagueiro está emprestado ao Atlético-GO, mas já teve seu retorno solicitado

O zagueiro Nathan, de 24 anos, destaque do Atlético-GO na temporada, é a solução caseira do Atlético-MG para suprir a carência no setor defensivo. Sem dinheiro para buscar reforços de peso no mercado, a diretoria do Galo, com aval do técnico Cuca, solicitou o retorno do atleta para a sequência da temporada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O time mineiro é o detentor dos direitos econômicos de Nathan, que estava emprestado ao Dragão até o fim da atual temporada. O jogador é aguardado na capital mineira para exames médicos e definição de detalhes burocráticos do retorno ao clube.

Nathan é natural de Oliveira, interior de Minas Gerais, e foi formado nas categorias de base do Atlético-MG. Ele será o substituto de Bueno, que após o período de empréstimo, será devolvido ao Kashima Antlers, do Japão.

Histórico de Nathan

Foto: Reprodução/Instagram

Nathan é irmão de Werley, ex-Vasco da Gama, que também defendeu o Galo entre 2009 a 2012. Nova opção da defesa, o defensor chegou a ser promovido ao time profissional em 2018, mas, não teve muitas chances.

Nathan foi emprestado por quatro vezes: Ponte Preta (2018/19), Atlético-GO (2019) e Coritiba (2020). No início de 2021, retornou ao Dragão, novamente por empréstimo.

Pelo Atlético-MG, Nathan tem três partidas no time profissional do Galo: uma delas foi na derrota para o Bayer Leverkusen, por 1 a 0, na Flórida Cup, em 2017.