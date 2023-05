Al-Nassr x Al-Shabab ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Saudita

Time de Cristiano Ronaldo entra em campo nesta terça-feira (23), pela 28ª rodada do Saudita; veja como acompanhar na internet

Al-Nassr e Al-Shabab se enfrentam na tarde desta terça-feira (23), às 15h30 (de Brasília), no Mrsool Park, pela 28ª rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo do canal DSports, que pode ser assinado através do DirecTV Go, no streaming.

Faltando três rodadas para o fim do campeonato, o Al-Nassr segue em busca de alcançar o líder Al-Ittihad, que tem 63 pontos. A equipe de Cristiano Ronaldo, que está há três jogos sem perder, soma 60. Para o duelo, o Al-Nassr segue sem a definição do técnico da equipe após a saída de Rudi Garcia, com o treinador do sub-20, o croata Dinko Jelicic, no comando do time.

Já o Al-Shabah não tem mais chances de brigar pelo título. Neste momento a equipe ocupa o terceiro lugar, com 53 pontos, mesma pontuação do Al-Hilal. A equipe tem no brasileiro, Carlos, com passagem pelo Atlético-MG, e o argentino, Ever Banega, com muitos anos no Sevilla, a esperança de gols para o duelo.

Prováveis escalações

Al-Nassr: Rossi; Al-Gharnam, Alawjami, Álvaro, Konan; Luiz Gustavo, Al-Sulaiheem, Al-Hassan, Ghareeb; Talista e Cristiano Ronaldo. Técnico: Dinko Jelicic.

Al-Shabab: Kim; Al-Sagour, Krychowiak, Iago, Al-Harbi; Sharahili, Al-Monassar, Banega; Guanca, Carlos e Abdu. Técnico: Vicente Moreno Peris.

Desfalques

Al-Nassr

David Ospina e Gonzalo Martinez, lesionados, estão fora.

Al-Shabab

Sem desfalques confirmados.

Quando é?