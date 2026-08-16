O Real Madrid encerrou a pré-temporada de forma positiva, após concluir seus jogos preparatórios sem derrotas, conquistando três vitórias diante de Ferencváros, Deportivo e Schalke, além de um empate com a Fiorentina, o que dá ao time um impulso moral antes da estreia no Campeonato Espanhol contra o Espanyol na próxima semana.

José Mourinho, técnico do Real Madrid, disse, em declarações transmitidas pelo canal do clube após a vitória sobre o Schalke, que o time apresentou um bom desempenho tanto no aspecto coletivo quanto individual, afirmando que as ideias táticas começaram a ficar claras gradualmente, apesar da diferença no nível de preparação entre os jogadores que se juntaram cedo e outros que chegaram ao time mais tarde.

O treinador português explicou que os jogadores que iniciaram a pré-temporada desde o primeiro dia fizeram cerca de 30 sessões de treino e 6 partidas, enquanto alguns dos que chegaram recentemente realizaram apenas 3 ou 4 sessões, o que explica a diferença no ritmo, na intensidade e na capacidade de resistência, mas destacou que o grupo avança bem do ponto de vista tático.

Mourinho elogiou a qualidade das peças do time, afirmando que o Real Madrid conta com jogadores de diferentes níveis de qualidade, mas que ele foca, na fase atual, no desenvolvimento do grupo como um todo em vez de avaliar os indivíduos, ressaltando que o time já passou a trabalhar de forma diferenciada com e sem a bola.

O treinador português também elogiou os novos reforços, apesar da dificuldade de se integrarem rapidamente a um programa de treinos intenso que inclui duas sessões por dia, em meio às altas temperaturas, afirmando que eles chegaram com uma mentalidade positiva e um claro desejo de se engajar dentro do grupo.

Mourinho falou ainda sobre a maneira como a comissão técnica gerencia as cargas físicas e os minutos de participação dos jogadores, explicando que as decisões relacionadas à participação se baseiam em uma análise científica de dados, além da experiência da comissão técnica e do conhecimento de cada jogador sobre as capacidades do próprio corpo, destacando que o time chegou a esta fase da temporada em boas condições físicas.

Após o confronto com o Schalke, disputado no estádio Veltins-Arena, Mourinho falou também sobre o espírito que começou a surgir dentro do vestiário, apontando que alguns jogadores fizeram questão de voltar aos treinos antes da data marcada para eles, enquanto outros chegaram no último dia da pré-temporada, o que considerou uma prova do elevado nível de comprometimento e do desejo de começar.

Mourinho disse que o time já começou de fato a se apresentar como uma unidade só, afirmando que a solidariedade e o espírito de equipe se tornaram evidentes dentro do grupo, e que o entusiasmo não se restringe mais à comissão técnica ou à torcida, mas passou a estar presente entre os próprios jogadores.

O treinador português encerrou sua avaliação reforçando que o Real Madrid está pronto para a partida de estreia contra o Espanyol, dizendo que o time está "em muito boas condições", em meio a um clima de otimismo dentro do clube após uma pré-temporada sem derrotas.