Nas costas do Egito... A seleção jovem da Argélia avança para a Copa Africana das Nações

A seleção juvenil da Argélia conseguiu garantir sua vaga na Copa Africana das Nações Sub-17, após vencer o Egito por 1 a 0 na noite de domingo, no Estádio dos Mártires de Benina, na cidade de Bengasi, na Líbia, no âmbito do Campeonato da União do Norte da África.
O único gol da partida foi marcado aos 47 minutos por Abdelrahman Zawi, que deu aos “Verdes” uma vitória valiosa, com a qual a equipe confirmou seu direito de estar entre as melhores seleções africanas no torneio, que será realizado no Marrocos entre 25 de abril e 15 de maio, com a participação de 16 seleções.
Com essa vitória, a seleção argelina elevou sua pontuação para 7 pontos, ficando em segundo lugar atrás da seleção marroquina, líder da tabela, seguida pela seleção egípcia com 6 pontos, e todas elas se classificam para o campeonato.
O torneio, sediado pela Líbia de 24 de março a 5 de abril, contou com a participação de cinco seleções: Líbia (anfitriã), Argélia, Marrocos, Egito e Tunísia, em uma fase preliminar que determinou quais equipes se classificariam para as finais continentais.