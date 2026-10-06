Kenan Yildiz jogou ao todo por 11 anos nas categorias de base do Bayern de Munique, antes de se transferir sem custos para a Juventus de Turim em 2022, aos 17 anos. Lá, o nascido em Regensburg conseguiu de forma surpreendentemente rápida a transição para os profissionais, onde depois se desenvolveu em um jogador de absoluto topo.

Por que os muniquenses não conseguiram manter o promissor ponta esquerda? "Naquela época, além dele, tínhamos ainda outros jogadores muito talentosos na mesma geração, como Paul Wanner e Arijon Ibrahimovic", relembrou Sauer em entrevista à SPOX. "O elenco profissional da época não permitia que três jogadores ofensivos de 17 anos treinassem ao mesmo tempo com o time principal. Além disso, a transferência de Mathys Tel já vinha se desenhando, ele também é da geração de 2005. A Juve prometeu a Yildiz uma vaga fixa nos treinos com os profissionais, nós não podíamos fazer isso naquele momento. Por isso, ele também tomou a decisão certa para si."

Wanner e Ibrahimovic acabaram estreando pelos profissionais do Bayern de Munique sob o comando do técnico Julian Nagelsmann, mas ambos não conseguiram a arrancada final. Wanner se transferiu em 2025 para o PSV Eindhoven por 15 milhões de euros, após alguns empréstimos. Ibrahimovic está atualmente em seu quarto empréstimo, desde o verão europeu ele joga pelo Augsburg. Mathys Tel se transferiu para o Bayern de Munique no verão de 2022, pouco depois da saída de Yildiz, vindo do Stade Rennes por 20 milhões de euros. Depois de dois anos e meio como jogador de rotação, ele seguiu para o Tottenham Hotspur no início de 2025.

Yildiz e Stiller provocaram uma mudança de pensamento no Bayern de Munique

Yildiz, que atualmente está fora por causa de uma fratura no pé, é presença incontestável entre os titulares da Juventus e da seleção turca. Recentemente, o agora jogador de 21 anos chegou até a ser ligado a uma transferência para o Real Madrid. Seu valor de mercado há muito já supera com folga o de Wanner, Ibrahimovic e Tel.

No Bayern de Munique, sua saída sem custos e o avanço seguinte na Juventus tiveram, segundo Sauer, ao menos o efeito colateral positivo de que, por causa disso, a integração entre base e profissional foi otimizada.

Esse tema já havia sido discutido pela primeira vez em 2021, quando Angelo Stiller se transferiu sem custos para o Hoffenheim. "Quando Kenan Yildiz foi para a Juventus de Turim um ano depois de Angelo e se estabeleceu lá entre os profissionais, isso foi novamente uma confirmação de que um jogador sub-19 do Bayern de Munique pode funcionar muito rapidamente em um clube internacional de ponta", explicou Sauer. "Stiller e Yildiz certamente contribuíram para que colocássemos mais foco na transição. Afinal, não adianta formar jogadores com grande esforço para depois não tirar proveito disso nem esportiva nem financeiramente."

Desde então, Aleksandar Pavlovic e Lennart Karl conseguiram subir em definitivo do campus de Munique para os profissionais, e vários outros talentos formados em casa estrearam na última temporada sob o comando do técnico Vincent Kompany. Sauer havia trocado o RB Salzburg pelo Bayern de Munique na inauguração do campus em 2017, como chefe do departamento de base. Desde 2023, ele é diretor de desenvolvimento e ao mesmo tempo diretor-geral da Red&Gold Football, a rede internacional de clubes do Bayern de Munique.