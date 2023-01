Napoli x Roma ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste domingo (29), pela 20ª rodada da Serie A; veja como acompanhar na internet

Em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Italiano 2022/23, o Napoli recebe a Roma em casa, no Estádio Diego Armando Maradona, buscando manter a liderança na competição. A partida das 16h45 (de Brasília) será transmitida pela ESPN 4, na televisão por assinatura, e no streaming Star+. Na GOAL, você pode acompanhar o duelo em tempo real.

Até a 19ª partida do torneio, o Napoli fez uma campanha incrível, com surpreendentes 16 vitórias, dois empates e apenas uma derrota, liderando a tabela. Ao todo, marcou 46 gols e sofreu 14, mantendo o título de melhor ataque e defesa da Serie A até então. Inclusive, a equipe venceu seus últimos três embates na competição, contra Salernitana e Sampdoria, por 2 a 0, e sobre a Juventus, na goleada por 5 a 1.

A Roma também demonstra bom desempenho na competição no quesito defensivo, tendo sofrido apenas 16 gols, sendo a terceira melhor defesa até o momento. Na quinta posição, venceu 11 partidas, empatou quatro e perdeu outras quatro, além de anotar 25 tentos ao longo dos 19 encontros.

O técnico do Napoli, Luciano Spalletti, elogiou o time da Roma e disse o que pode-se esperar do duelo: “A Roma é uma equipe completa e muito atenta aos episódios pontuais que podem surgir durante a partida. Será um jogo que pode se tornar perigoso se não for interpretado com agressividade e equilíbrio adequados”.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Técnico: Luciano Spalletti

Escalação do provável da Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling e Ibañez; Karsdorp, Cristante, Matic e Zalewski; Dybala, El Shaarawy e Abraham. Técnico: José Mourinho

Desfalques

Napoli

Nenhum atleta é desfalque confirmado.

Roma

Çelik (suspenso por cartões amarelos) e Wijnaldum (lesionado).

Quando é?