Napoli x Milan: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 21/22

Valendo a liderança, Napoli e Milan se enfrentam neste domingo (6), no San Paolo, às 16h45 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Napoli x Milan DATA Domingo, 6 de março de 2022 LOCAL San Paolo - Nápoles, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste domingo, no San Paolo.

MAIS INFORMAÇÕES

Com 57 pontos e dividindo a liderança do Campeonato, Napoli e Milan se enfrentam em San Paolo no encerramento da 28ª rodada. Os donos da casa estão em primeiro devido aos critérios de desempate.

O Milan chega para o confronto após empatar sem gols com a Inter no jogo de ida da semifinal Coppa Italia, enquanto os donos da casa, depois da eliminação na Liga Europa, o Napoli venceu a Lazio por 2 a 1 na última rodada do Italiano.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Milan

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 1 x 1 Udinense Campeonato Italiano 25 de fevereiro de 2022 Milan 0 x 0 Inter Coppa Italia 1 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Empoli Campeonato Italiano 12 de março de 2022 16h45 (de Brasília) Cagliari x Milan Campeonato Italiano 19 de março de 2022 16h45 (de Brasília)

Napoli

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Napoli 2 x 4 Barcelona Liga Europa 24 de fevereiro de 2022 Lazio 1 x 2 Napoli Campeonato Italiano 27 de fevereiro de 2022

Próximas partidas