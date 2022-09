Napoli x Liverpool: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (7), pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Napoli e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (7), no Estádio Diego Armando Maradona, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo A da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Depois de perder o título para o Real Madrid na última temporada, o Liverpool estreia na Liga dos Campeões 2022/23 em busca de mais uma decisão.

Neste início de temporada, a equipe de Jurgen Klopp soma apenas duas vitórias na Premier League, além de três empates e uma derrota. No entanto, conquistou a Supercopa Inglesa ao bater o rival Manchester City por 3 a 1.

Para o confronto, o técnico alemão segue sem contar com Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain e Jordan Henderson, enquanto Fabio Carvalho é tratado como dúvida. Assim, o brasileiro Arthur pode fazer a sua estreia com a camisa do Liverpool.

Do outro lado, o Napoli, sem perder na temporada com três vitórias e dois empates, chega embalado para encarar os Reds.

O técnico Spalletti não terá Hirving Lozano à disposição após o choque de cabeça com Adam Marusic na vitória sobre a Lazio por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Italiano. Apesar de não ter fratura facial, o jogador será poupado. Matteo Politano e Giacomo Raspadori são as opções.

Prováveis escalações

Possível escalação do NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Zielinski, Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Possível escalação do LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Arthur; Salah, Nunez, Diaz.

Desfalques da partida

NAPOLI:

Diego Demme: lesionado.

Lozano: poupado.

LIVERPOOL:

Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain e Jordan Henderson: lesionados.

Quando é?

JOGO Napoli x Liverpool DATA Quarta-feira, 7 de setembro de 2022 LOCAL Estádio Diego Armando Maradona - Nápoles, ITA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Assistentes: Pau Cebrián Devís e Guadalupe Porras Ayuso (ESP)

Quarto árbitro: Cesar Soto Grado (ESP)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

Últimos resultados e próximos jogos

Napoli

JOGO CAMPEONATO DATA Napoli 1 x 1 Lecce Campeonato Italiano 31 de agosto de 2022 Lazio 1 x 2 Napoli Campeonato Italiano 3 de setembro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Napoli x Spezia Campeonato Italiano 10 de setembro de 2022 10h (de Brasília) Rangers x Napoli Champions League 13 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Liverpool

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2 x 1 Newcastle Premier League 31 de agosto de 2022 Everton 0 x 0 Liverpool Premier League 3 de setembro de 2022

Próximas partidas