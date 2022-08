Napoli x Lecce: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Jogo acontece nesta quarta-feira (31), pela quarta rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar na internet

Napoli e Lecce entram em campo na tarde desta quarta-feira (31), em Nápoles, às 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão do Star+, no streaming.

Em décimo quinto lugar com 1 ponto, o Lecce busca a sua primeira vitória no campeonato, além de querer sair da parte de baixo da tabela.

Já o Napoli busca mais um triunfo para mostrar que vai mesmo ser um dos postulantes ao título nacional. O time é o primeiro colocado, com 7 pontos. Fabián Ruiz, em negociação para deixar o clube, é desfalque, assim como Diego Demme, com uma fratura no pé.

Prováveis escalações

Possível escalação do Lecce: Wladimiro Falcone; Antonio Gallo, Federico Baschirotto, Alexis Blin, Valentin Gendrey; Joan Gonzalez, Morten Hjulmand, Kristijan Bistrovic; Federico Di Francesco, Assan Ceesay e Gabriel Strefezza.

Possível escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui; Anguissa, Lobotka e Zielinski; Lozano, Osimhen e Kvaratskelia.

Desfalques da partida

Lecce:

sem desfalques confirmados

Napoli:

Diego Demme: departamento médico.

Fabián Ruiz: afastado devido a negociação para deixar o clube.

Quando é?

JOGO Napoli x Lecce DATA Quarta-feira, 31 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Diego Armando Maradona - Nápoles - ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Lecce

JOGO CAMPEONATO DATA Sassuolo 1 x 0 Lecce Serie A italiana 20 de agosto de 2022 Lecce 1 x 1 Empoli Serie A italiana 28 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lecce x Monza Serie A italiana 11 de setembro de 2022 A definir Torino x Lecce Serie A italiana 5 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília)

Napoli

JOGO CAMPEONATO DATA Napoli 4 x 0 Monza Serie A italiana 21 de agosto de 2022 Fiorentina 0 x 0 Napoli Serie A italiana 28 de agosto de 2022

Próximas partidas