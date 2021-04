Napoli x Lazio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 15h45 (de Brasília), pela Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Napoli, de olho no G4 do Italiano, vai receber a Lazio nesta quinta-feira (22), às 15h45 (de Brasília), pela 32ª rodada da Serie A. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Napoli x Lazio DATA Quinta-feira, 22 de abril de 2021 LOCAL Estádio Diego Armando Maradona - Nápoles - ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

A Lazio tem dois pontos a menos que o Napoli / Foto: Getty Images

A Band Sports, na TV fechada, é o canai que vai passar o jogo desta quarta, às 15h45 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NAPOLI

Em quinto lugar do Italiano, o Napoli segue na briga pela classificação para a próxima Champions League. O time de Gennaro Gattuso tem 60 pontos, dois a menos que a Juventus, em quarto e no momento garantindo vaga para a próxima UCL.

Provável escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

LAZIO

Já a Lazio, com dois a menos que o Napoli, mas um jogo a menos, pode até superar os dois rivais citados. A Atalanta é a terceira, com 64. A líder Inter de Milão tem 75. Para o duelo, o time de Simone Inzaghi tem Immobile como esperança de gols.

Provável escalação da Lazio: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NAPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA Sampdoria 0 x 2 Napoli Serie A 11 de abril de 2021 Napoli 1 x 1 Inter de Milão Serie A 18 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Torino x Napoli Serie A 26 de abril de 2021 13h30 (de Brasília) Napoli x Cagliari Serie A 2 de maio de 2021 10h (de Brasília)

LAZIO

JOGO CAMPEONATO DATA Verona 0 x 1 Lazio Serie A 11 de abril de 2021 Lazio 5 x 3 Benevento Serie A 18 de abril de 2021

Próximas partidas